Компанія Apple випустила другу бета-версію фірмової прошивки iOS 13.6, і ентузіасти вже вивчили нововведення, які очікують користувачів найближчим часом. Як виявилося, незабаром власники iPhone зможуть позбутися давно відомою проблемою мобільної операційки.

Мовиться про проблему, що пов'язана з пам'яттю ґаджета яка заповнюється в найбільш невідповідний момент, розповідає macrumors.

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Як вирішили проблему

У актуальних версіях прошивки апдейти системного програмного забезпечення завантажуються у фоновому режимі – користувач може лише вибрати між автоматичною і ручною установкою викачаних пакетів. При цьому файли прошивки, "вага" яких в деяких випадках становить більше ніж гігабайт, займають вільне місце в пам'яті пристрою. Згідно витоку, з виходом iOS 13.6 в налаштуваннях смартфона з'явиться пункт, який дозволить скасувати не лише автоматичну установку, але й завантаження оновлень.

Крім економії вільного простору, таке рішення дозволить розвантажити мережевий інтерфейс смартфона, скасувавши обов'язкове скачування "важких" файлів у найбільш невідповідний час.

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Як відключити автоматичне оновлення на iOS 13.6

Зазначається, що опція автоапдейт як і раніше буде активована за замовчуванням. Для її відключення потрібно перейти в додаток налаштувань, потім в меню в "Основні" – "Оновлення ПЗ" і вибрати параметр "Налаштувати автоматичне оновлення". Відповідний перемикач в екранному меню з'явиться з виходом стабільної версії iOS 13.6.