Apple опублікувала фінальні збірки iOS 13.7 і iPadOS 13.7. Якщо оновлення операційної системи для планшетів сконцентровано на виправленні помилок, то платформа для iPhone отримала нову технологію Exposure Notifications Express.

Нова технологія Exposure Notifications Express покликана забезпечити повідомленнями користувачів про потенційні зараження COVID-19, повідомляє 24 канал.

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Як це працює

Смартфони з підтримкою технології збирають знеособлені дані (ключі) від смартфонів поблизу через Bluetooth Low Energy. Якщо стає відомо, що хтось із користувачів системи заразився COVID-19, всі користувачі, з якими пов'язували його пристрій в останні 14 днів, отримають сповіщення про можливе зараження.



Exposure Notifications Express повідомить про можливість інфікування COVID-19

Система повинна підтримуватися місцевими органами охорони здоров'я, які будуть вивантажувати дані про зараження. Російські медичні організації не беруть участі в Exposure Notifications Express.

Відмінність нової технології від Exposure Notifications API, що з'явилася в iOS 13.5, полягає у спрощенні взаємодії для користувачів. Їм більше не потрібно завантажувати додаткові додатки від місцевих органів охорони здоров'я, все відбувається всередині платформи Apple.

Де знайти оновлення

Все просто. Оновлення доступно в меню "Налаштування" → "Основні" → "Оновлення ПЗ".