Apple випустила оновлення iOS 14.1 і 14.2 beta 4: список нововведень
Apple випустила стабільні версії iOS 14.1 і iPadOS 14.1, а також четверті бета-версії iOS 14.2 і iPadOS 14.2. Головне в обох випусках – виправлення помилок.
Зміни, внесені в iOS 14.2 beta 4, невідомі. Швидше за все, Apple продовжила покращувати функції, які з'явилися з першою бета-версією iOS 14.2, повідомляє 24 канал.
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Список змін в iOS 14.1:
- Додана підтримка відтворення і редагування 10-бітного HDR-відео в програму "Фотографії" для iPhone 8 і новіше;
- Вирішено проблему, через яку деякі віджети, папки і значки відображалися на головному екрані в зменшеному розмірі;
- Вирішено проблему, через яку перетягування віджетів на головний екран могло видалити додатки з папок;
- Вирішено проблему, через яку деякі електронні листи в "Пошті" відправлялися з неправильної адреси;
- Вирішено проблему, яка могла перешкодити відображати інформацію про регіон вхідного дзвінка;
- Вирішено проблему на деяких пристроях, через яку в режимі масштабованого відображення накладалися кнопки екстреного виклику і поля введення пароля на екрані блокування;
- Вирішено проблему, через яку деяким користувачам іноді не вдавалося завантажити або додати пісні в свою медіатеку при перегляді альбому або плейлиста;
- Усунена проблема, через яку в калькуляторі не відображалися нулі;
- Вирішено проблему, через яку роздільна здатність потокового відео могла тимчасово знижуватися на початку відтворення;
- Вирішено проблему, через яку деякі користувачі не могли налаштувати Apple Watch члена сім'ї;
- Вирішено проблему, при якій матеріал корпусу Apple Watch неправильно відображався в додатку Apple Watch.
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