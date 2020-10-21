Apple випустила стабільні версії iOS 14.1 і iPadOS 14.1, а також четверті бета-версії iOS 14.2 і iPadOS 14.2. Головне в обох випусках – виправлення помилок.

Зміни, внесені в iOS 14.2 beta 4, невідомі. Швидше за все, Apple продовжила покращувати функції, які з'явилися з першою бета-версією iOS 14.2, повідомляє 24 канал. Не пропустіть iPhone кольору трусів: користувачі жартують про дивний колір смартфона Список змін в iOS 14.1: Додана підтримка відтворення і редагування 10-бітного HDR-відео в програму "Фотографії" для iPhone 8 і новіше;

Вирішено проблему, через яку деякі віджети, папки і значки відображалися на головному екрані в зменшеному розмірі;

Вирішено проблему, через яку перетягування віджетів на головний екран могло видалити додатки з папок;

Вирішено проблему, через яку деякі електронні листи в "Пошті" відправлялися з неправильної адреси;

Вирішено проблему, яка могла перешкодити відображати інформацію про регіон вхідного дзвінка;

Вирішено проблему на деяких пристроях, через яку в режимі масштабованого відображення накладалися кнопки екстреного виклику і поля введення пароля на екрані блокування;

Вирішено проблему, через яку деяким користувачам іноді не вдавалося завантажити або додати пісні в свою медіатеку при перегляді альбому або плейлиста;

Усунена проблема, через яку в калькуляторі не відображалися нулі;

Вирішено проблему, через яку роздільна здатність потокового відео могла тимчасово знижуватися на початку відтворення;

Вирішено проблему, через яку деякі користувачі не могли налаштувати Apple Watch члена сім'ї;

Вирішено проблему, при якій матеріал корпусу Apple Watch неправильно відображався в додатку Apple Watch.