Компанія Apple випустила спеціальну партію iPhone з полегшеним доступом до системних файлів. Ця партія призначена для хакерів – так вони зможуть "перевірити на міцність" пристрій з мінімальними зусиллями.

Як передає engadget.com, ця особлива серія фірмових смартфонів отримала приставку SRD (Security Research Device).

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Заявки на отримання такого смартфона будуть розглядати від власників облікових записів, зареєстрованих в програмі тестування. Також будуть брати до уваги репутацію власників.

iPhone SRD вийде обмеженою партією / Скріншот

Унікальність iPhone SRD

Такий iPhone відрізнятиметься від звичайного практично необмеженим доступом до різних елементів iOS. Наприклад, власники зможуть безпосередньо заглядати в корінь файлової системи і запускати кастомні команди.

Партія iPhone SRD надійде обмеженим тиражем. За знайдені вразливості хакерам обіцяють винагороду – до мільйона доларів.

Вони також будуть отримувати доступ до необхідної документації та спеціалізованому форуму компанії.