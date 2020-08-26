Apple випустить одразу 3 нових смартфони iPhone SE
Нове покоління iPhone SE (2020) виявилось успішним рішенням для Apple. Смартфон отримав дуже великий попит. Схоже, саме це надихнуло компанію випустити нове покоління "смартфона для бідних".
Більше того, у 2021 році Apple готує одразу 3 нові моделі iPhone SE. Принаймні про це стверджують витоки у мережі, передає ithome.
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Деталі
Вже традиційно восени Apple презентує нову лінійку флагманських смартфонів. Але вже у 2021 році компанія додасть ще одну презентацію – весняну. Тоді будуть представляти більш бюджетні моделі.
Джерела повідомляють, що вже в наступному році виробник покаже відразу три нових смартфони лінійки iPhone SE.
- Це буде iPhone SE (2021) з діагоналлю 5,5 дюйма. Він буде оснащений чіпом A14 Bionic. Також виробник збереже класичну кнопку Home з вбудованим сканером відбитків пальців Touch ID.
- Ще одна модель матиме діагональ 6,1 дюйм, а також той же процесор A14 Bionic та сканер відбитків пальців Touch ID.
- Ще одна модель iPhone SE (2021) отримає 6,1-дюймовий екран, чіп A14 Bionic, подвійну камеру і сканер відбитків пальців Touch ID – його розмістять на бічній кнопці.
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