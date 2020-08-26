Нове покоління iPhone SE (2020) виявилось успішним рішенням для Apple. Смартфон отримав дуже великий попит. Схоже, саме це надихнуло компанію випустити нове покоління "смартфона для бідних".

Більше того, у 2021 році Apple готує одразу 3 нові моделі iPhone SE. Принаймні про це стверджують витоки у мережі, передає ithome.

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Вже традиційно восени Apple презентує нову лінійку флагманських смартфонів. Але вже у 2021 році компанія додасть ще одну презентацію – весняну. Тоді будуть представляти більш бюджетні моделі.

Джерела повідомляють, що вже в наступному році виробник покаже відразу три нових смартфони лінійки iPhone SE.

Це буде iPhone SE (2021) з діагоналлю 5,5 дюйма. Він буде оснащений чіпом A14 Bionic. Також виробник збереже класичну кнопку Home з вбудованим сканером відбитків пальців Touch ID.



Ще одна модель матиме діагональ 6,1 дюйм, а також той же процесор A14 Bionic та сканер відбитків пальців Touch ID.

