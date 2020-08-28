Схоже, чутки про скорий вихід Apple Watch 6 та нового покоління iPad, є правдивими. Це підтверджує інформація, що з'явилася у базі даних Євразійської економічної комісії.

Нагадаємо, Apple поки не оголошувала дати релізу нового iPad і Apple Watch 6. Хоча, традиційно нове покоління розумного годинника виходить саме восени, передає Gizmochina.

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Загалом Apple зареєструвала у Євразійській економічній комісії 7 нових моделей iPad:

A2270,

A2072,

A2316,

A2324,

A2325,

A2428,

A2429.

Детальні характеристики не вказано. Відомо лише, що усі пристрої працюють на базі операційної системи iOS 14.

У базі також є згадка про нове покоління розумного годинника. Частина серійних номерів збігається з Apple Watch 3, Series 4 і Series 5, але також є і 8 нових:

A2291,

A2292,

A2351,

A2352,

A2375,

A2376,

A2355,

A2356.

Усі ці моделі працюють на базі watchOS 7, що ще раз доводить, що це нове покоління Apple Watch.

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Як відомо, Apple повинна ще до старту продажів повідомляти в ЄЕК про обладнання, яке використовує технології шифрування. Найчастіше вони проходять цю процедуру приблизно за місяць до офіційного анонсу. Тож можна припустити, що нові продукти нам покажуть вже у вересні.