Apple Watch 6 та новий iPad засвітились в документації
Схоже, чутки про скорий вихід Apple Watch 6 та нового покоління iPad, є правдивими. Це підтверджує інформація, що з'явилася у базі даних Євразійської економічної комісії.
Нагадаємо, Apple поки не оголошувала дати релізу нового iPad і Apple Watch 6. Хоча, традиційно нове покоління розумного годинника виходить саме восени, передає Gizmochina.
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Детальніше
Загалом Apple зареєструвала у Євразійській економічній комісії 7 нових моделей iPad:
- A2270,
- A2072,
- A2316,
- A2324,
- A2325,
- A2428,
- A2429.
Детальні характеристики не вказано. Відомо лише, що усі пристрої працюють на базі операційної системи iOS 14.
У базі також є згадка про нове покоління розумного годинника. Частина серійних номерів збігається з Apple Watch 3, Series 4 і Series 5, але також є і 8 нових:
- A2291,
- A2292,
- A2351,
- A2352,
- A2375,
- A2376,
- A2355,
- A2356.
Усі ці моделі працюють на базі watchOS 7, що ще раз доводить, що це нове покоління Apple Watch.
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Як відомо, Apple повинна ще до старту продажів повідомляти в ЄЕК про обладнання, яке використовує технології шифрування. Найчастіше вони проходять цю процедуру приблизно за місяць до офіційного анонсу. Тож можна припустити, що нові продукти нам покажуть вже у вересні.