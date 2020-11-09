Незабаром розумний годинник Apple Watch може отримати нову цікаву функцію – Apple Nightware – боротьба із нічними жахами. Вона також допоможе боротися з посттравматичними стресовими розладами.

Нову функцію вже схвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), передає Phonearena.

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Концепція Apple Nightware полягає в тому, що годинник буде відстежувати час сну частоту серцевих скорочень людини, а також інтенсивність рухів тіла.

На основі цих даних буде формуватись статистика, яка відправляється на віддалений сервер. Там ці дані аналізують та порівнюють з типовими показниками. У разі, якщо додаток вирішує, що користувачеві сниться поганий сон, то змушує смарт-годинник вібрувати. Це має вплинути на мозкову активність користувача, перервавши кошмар.

Проте Apple відзначає, що програма не підійде людям, що страждають на сновидіння, а користуватися Nightware слід лише за приписом лікаря.

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За словами представників FDA, додаток вже пройшов 30-денне випробування на 70 добровольцях. Робота Apple Watch щодо боротьби з жахами показав себе ефективно.