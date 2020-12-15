Компанія Apple випустила свіже оновлення операційної системи для смарт-годинників WatchOS 7.2. Після оновлення Apple Watch зможе визначати кардіовитривалість.

Оновлення вже стало доступне користувачам, повідомляє 24 канал.

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Після оновлення користувачі можуть переглядати дані про рівень своєї кардіовинослівості в додатку «Здоров'я» на смартфоні iPhone. При цьому, якщо проблеми були зафіксовані, то користувачі будуть отримувати попередження на Apple Watch.

Як відзначають розробники, ці повідомлення допоможуть користувачам підтримувати достатній рівень активності, щоб значно поліпшити здоров'я та виправити проблеми з кардіовитривалістю. Адже цей показник можна збільшити, регулярно тренуючись.

Користувачі Apple Watch можуть налаштувати функцію "Рівна кардіовитривалість" і повідомлення про низьку кардіовитривалість у додатку "Здоров'я" на iPhone.

До теми Apple Watch врятував людину після падіння зі скелі

До речі, Техно 24 неодноразово писав, що деякі нові функції розумного годинника Apple Watch, допомогли користувачам у небезпечних для життя ситуаціях.

Наприклад, функція визначення падінь врятувала життя норвезькому пенсіонерові. Він впав у ванній та в результаті падіння пошкодив череп. Apple Watch, що має послугу, яка фіксує падіння користувача, відправив повідомлення у швидку.