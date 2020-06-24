Нещодавно компанія Apple анонсувала нову версію операційної системи watchOS 7 для свого фірмового розумного годинника Apple Watch. Однак, разом із новими функціями оновлення позбавить користувачів однієї популярної послуги.

Як сказано на офіційному сайті Apple, мова йде про функцію Force Touch.

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Як відомо, до watchOS 7 користувачі могли сильніше натискати на дисплей, щоб змінити циферблат або відобразити приховане меню.

Однак, вже з оновленням до watchOS 7 Force Touch не працюватиме.

Компанія зробила раніше приховані пункти меню доступними на відповідному екрані або екрані налаштувань. Функція тривалого натискання, очевидно, теж зникне.

Чому розробники вирішили підтримку цієї функції у компанії не пояснюють. Можливо, річ у спрощенні конструкції.

Деталі про watchOS 7

Під час презентації watchOS 7 Apple назвала кілька цікавих функцій, що незабаром отримають моделі Apple Watch 3 та новіші версії. Серед нововведень:

Система виявлення миття рук – годинник підкаже як довго варто мити руки.

– годинник підкаже як довго варто мити руки. Моніторинг сну – довгоочікувана функція для користувачів розумного годинника.

– довгоочікувана функція для користувачів розумного годинника. Режим Wind Down – використання ярликів для приглушення повідомлень.

Користувачі отримають нову watchOS 7 восени цього року.