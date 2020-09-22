Тиждень тому Apple представила новий смарт-годинник Watch Series 6, який отримав датчик визначення кількості кисню в крові, трекер сну і низку інших оновлень у порівнянні з попередньою моделлю. Вивчити "внутрішній світ" ґаджета взялися експерти ресурсу iFixit – вони повністю розібрали аксесуар, щоб ознайомитися з особливостями його конструкції і оцінити складність його ремонту.

Після "розтину" ґаджета експерти з iFixit виявили не лише новий сенсор, а й інші зміни. Наприклад, відсутність датчика Force Touch під екраном, який ускладнював розбирання пристроїв попередніх поколінь, і відповідно погіршував ремонтопридатність.

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Крім того, обидві моделі шостої серії отримали акумулятори більшої ємності порівняно з торішніми версіями, хоча їх заявлена ​​автономність і залишилася колишньою – до 18 годин. За словами експертів, збільшився у розмірах і вібромотор Taptic Engine.



Новий годинник від Apple отримав оцінку ремонтопридатності

Товщина нового Apple Watch виявилася трохи меншою, ніж у представників п'ятого покоління – 10,4 мм проти 10,74 мм. Що стосується датчика вимірювання рівня кисню в крові, його iFixit не змогли розібрати.

Дисплей вгорі, сенсорний масив внизу. Ми не знайдемо нічого, крім уламків, якщо розіб'ємо це,

– відзначили експерти.



iFixit розібрали Apple Watch Series 6

За підсумками розбирання, з огляду на можливість заміни екрану і акумулятора, фахівці iFixit оцінили ремонтопридатність Apple Watch Series 6 в шість балів з десяти можливих.