Apple офіційно представила Apple Watch Series 6 під час вересневого онлайн заходу. Нове покоління Apple Watch зберігає той самий дизайн, що й моделі Series 4 та Series 5, але з внутрішніми вдосконаленнями та новими функціями – включаючи датчик пульсоксиметра, який здатен вимірювати рівень кисню у крові.

Новий годинник Apple Watch Series 6 також отримає новий швидкий чіп S6, що дозволить працювати годиннику з новими датчиками продуктивніше та швидше. Годинник отримав вбудований чіп Apple U1, який реалізує технологію ультраширокополосного зв'язку (Ultra Wideband, UWB), повідомляє 24 канал.

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Дизайн

Годинники вперше отримав червоний колір корпусу – це Product Red Edition. У такому ж виконанні ми вже бачили кілька поколінь iPhone. До слова, з'явився ще й синій колір.



Особливості нових Apple Watch Series 3

Функції Apple Watch Series 6

Годинник за п'ятнадцять секунд може визначати рівень кисню в крові. Чутки підтвердилися: пульсоксиметр все ж з'явився в годиннику. Крім цього, Apple уклала партнерські угоди з престижними університетами для вивчення впливу низького рівня кисню в крові на розвиток ряду захворювань.

Як працюватиме пульсоксиметр

Рівень кисню у крові від 95% до 100% вважається здоровим, а от рівень нижче 80% може призвести до порушення функціонування серця та мозку. Ризик зупинки дихання або серця є загальним явищем після тривалого низького насичення крові киснем. Якщо Apple Watch виявить низький рівень кисню в крові користувача – спрацює сповіщення.

Годинники отримав просунутий висотомір, який в реальному часі показує підйом або спуск сходами. Також покращена робота екрану Always On.

Годинник отримав новий силіконовий ремінець Solo Loop. Він монолітний, не має застібок і петель. Також є плетений і звичайний варіанти, з обома можна плавати у воді. Покупці можуть вибрати між п'ятьма і сімома кольорами браслета відповідно.

Нові ремінці для Apple Watch

З'явився сімейний доступ: можна підключити до свого iPhone годинник, припустимо, дитини або літнього родича – навіть якщо у нього немає iPhone. Це дозволить бути в курсі того, де він знаходиться.

Apple Watch SE

За аналогією з iPhone SE, Apple Watch SE буде більш доступним варіантом. Тут використовується чіп S5, новинка в два рази швидше ніж Series 3, які були бюджетним варіантом годинника.

Модель зберігає багато фірмових функцій Series 3, включаючи виявлення падіння, компас і постійно включений висотомір. Є і відстеження сну та інші функції, які також включені в нові Apple Watch Series 6.



Бюджетний Apple Watch SE

Ціни на нові Apple Watch

Нові Apple Watch Series 6 коштуватимуть 399 доларів.

Версія Apple Watch SE обйдеться в 279 доларів.

Apple Watch Series 3 втратила у ціні і коштує 199 доларів.

Попереднє замовлення розпочинається вже сьогодні у США та інших країнах.

Ціни Apple Watch