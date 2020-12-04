Ми вже неодноразово писали, що розумний годинник від Apple є найпопулярнішим в своїй ніші ринку. Попри величезну кількість альтернатив, попит на Apple Watch продовжує рости.

Так, поставки Apple Watch у третьому кварталі 2020 року склали рекордні 11,8 мільйона одиниць. Це майже на 75% більше в порівнянні з 2019 році (6,8 мільйони одиниць). повідомляє MacRumors.

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Детальніше в цифрах

Це новий квартальний рекорд для Apple Watch. Раніше поставки смарт-годинників не перевищували 9,2 мільйона в жодному із попередніх кварталів. За цей період виробник випустив одразу кілька девайсів: Apple Watch Series 6 та більш доступний Apple Watch SE.

Також Apple підтвердила, що категорія натільних пристроїв принесла компанії рекордний дохід в розмірі 7,9 мільярда доларів в минулому кварталі.

За оцінками компанії IDC, Apple Watch займали 21,6% частки ринку всіх натільних пристроїв. Компанія Xiaomi займала 24,5% ринку, але треба врахувати, що цей китайський виробник випускає Xiaomi Mi Band – найпопулярніший фітнес-трекер у світі.