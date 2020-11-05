Spotify додав для Apple Watch можливість автономної потокової трансляції музики прямо зі смарт-годинника Apple Watch, без необхідності підключення до iPhone.

Інтернет-сервіс Spotify додав у своєму додатку для Apple Watch можливість автономної потокової трансляції музики прямо зі смарт-годинника, без необхідності в підключенні до iPhone, пише TechCrunch.

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Що відомо

Сервіс Spotify підтвердив редакції TechCrunch, що запустив підтримку автономної потокової передачі музики в своєму додатку для Apple Watch. Функцію помітили в ході її тестування ще у вересні цього року. Завдяки підтримці автономної потокової передачі власники смарт-годинників зможуть слухати музику в Spotify за допомогою з'єднання по Wi-Fi або стільниковій мережі без необхідності в підключенні до iPhone.

Відсутність такої функції була проблемою для клієнтів Spotify. Це також серйозна проблема для тих, хто не хоче брати з собою смартфон на тренування чи пробіжку.

Однак тепер, завдяки підтримці автономної потокової передачі користувачі Spotify зможуть транслювати музику зі смарт-годинника на AirPods або інші безпровідні навушники.