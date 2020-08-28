Facebook повідомила, що Apple відхилила оновлення додатку соціальної мережі, який було завантажено в App Store. Власник магазину послався на правило, яке забороняє розробникам показувати "нерелевантну" інформацію.

У апдейті Facebook інтегрувала позначку при оформленні замовлення квитків на заходи про те, що Apple стягує з кожної транзакції всередині програми 30% – така комісія за використання системи вбудованих покупок, повідомляє 24 канал.

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У Facebook заявили, що просили Apple повністю скасувати комісію: тоді увесь прибуток надходив би організаторам заходів.



Facebook намагався додати в додаток інформацію про 30%-й податок Apple

Власник App Store відмовився від цього. Після блокування апдейту Facebook довелося прибрати позначку з оновлення.

На жаль, Apple відхилила наше повідомлення про прозорість щодо 30-відсоткового податку, але ми продовжуємо працювати над тим, щоб зробити цю інформацію доступною всередині нашого застосунку,

– зазначили у Facebook.

У додатку соціальної мережі для Android повинна була з'явитися плашка, яка повідомляла про те, що Facebook не стягує комісію за покупки, але в підсумку не сталося і цього.

Ситуація виникла на тлі протистояння Epic Games і Apple: перша вбудувала в свою гру Fortnite систему прямих платежів в обхід платформи App Store, щоб не платити комісію, остання – заблокувала тайтл в магазині додатків і пригрозила позбавити студію доступу до інструментів для розробки. Зараз між компаніями йдуть судові розгляди.