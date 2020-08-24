Epic Games опублікувала заяву, в якій мовиться, що Apple загрожує цілій екосистемі розробників ігор, які працюють з Unreal Engine на iOS і macOS. Припинення підтримки Unreal Engine сильно вдарить по багатьом розробникам, які використовують дану технологію в своїх іграх.

У компанії наголосили, що розробники не мають ніякого відношення до суперечок між Apple та Epic Games.

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Microsoft підтримала Epic Games і заявила, що спроба позбавити компанію доступу до інструментів розробників – катастрофічна для всієї індустрії. Будь-який розробник, що використовує цей рушій, не зможе виправляти недоліки безпеки або правити баги.

Наприклад, сама Microsoft буде змушена припинити підтримку широкого спектру ігор, включаючи серію Forza.

Відмова Epic в доступі до SDK Apple і інших інструментах розробки завадить компанії підтримувати Unreal Engine на iOS і macOS і поставить розробників, які використовують Unreal Engine, в дуже невигідне становище,

– заявив Кевін Гаммілл, генеральний менеджер Microsoft зі сторонніх розробок на Xbox.

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