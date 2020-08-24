Apple загрожує цілій екосистемі розробників ігор, – Epic Games
Epic Games опублікувала заяву, в якій мовиться, що Apple загрожує цілій екосистемі розробників ігор, які працюють з Unreal Engine на iOS і macOS. Припинення підтримки Unreal Engine сильно вдарить по багатьом розробникам, які використовують дану технологію в своїх іграх.
У компанії наголосили, що розробники не мають ніякого відношення до суперечок між Apple та Epic Games.
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Microsoft підтримала Epic Games і заявила, що спроба позбавити компанію доступу до інструментів розробників – катастрофічна для всієї індустрії. Будь-який розробник, що використовує цей рушій, не зможе виправляти недоліки безпеки або правити баги.
Наприклад, сама Microsoft буде змушена припинити підтримку широкого спектру ігор, включаючи серію Forza.
Відмова Epic в доступі до SDK Apple і інших інструментах розробки завадить компанії підтримувати Unreal Engine на iOS і macOS і поставить розробників, які використовують Unreal Engine, в дуже невигідне становище,
– заявив Кевін Гаммілл, генеральний менеджер Microsoft зі сторонніх розробок на Xbox.
Найважливіше про суперечку Apple та Epig Games
- Конфлікт між Epic і Apple розпочався 13 серпня, коли розробники анонсували прямі платежі в Fortnite для iOS це дозволило обійти 30-процентну комісію в App Store.
- Apple видалили Fortnite зі свого магазину, а пізніше заявили, що 28 серпня компанія видалить облікові записи розробників і відмовить їм у доступі до інструментів, доступним учасникам Apple Developer Program.
- Epic відповіла на ці дії позовом. Компанія попросила суд затвердити постанову, на підставі якого Fortnite могла б повернутися в App Store на час розгляду, проте Apple не готова піти на такий крок.