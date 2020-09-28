Вибрати універсальну "механіку" на всі випадки життя непросто – купуючи такий аксесуар, доводиться йти на компроміс між рівнем шуму і комфортною тактильною віддачею. Вирішити цю проблему взялися інженери Apple – черговою розробкою компанії стала клавіатура з можливістю зміни силу натискання і рівень шуму кожної клавіші, без окремого набору перемикачів.

Бюро по патентах і товарних знаках США опублікувало патентну заявку Apple з описом дизайну інтелектуальної клавіатури з можливістю налаштування таких параметрів, як сила натискання, ступінь тактильної віддачі і звуковий зворотній зв'язок.

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Деталі заявки

У документі зазначається, що аксесуар може надати користувачам вибір з двох попередніх шаблонів (наприклад, для ігор і набору тексту), а також опцію тонкої ручної кастомізації. Налаштування, згідно з документом, буде здійснюватися за допомогою фірмового програмного забезпечення, яке налаштує необхідні параметри приводів механічних перемикачів.

Зокрема, компанія в заявці демонструє механізм перемикачів, кожен з яких можна налаштовувати індивідуально або в групах, щоб забезпечити різні типи зворотного зв'язку для окремих клавіш. Наприклад, користувачеві може знадобитися більш сильна тактильна віддача для клавіш, які зазвичай приводяться в дію вказівним або середнім пальцями, і більш слабка для клавіш, які потрапляють під мізинець. Це ж стосується і характерного звуку натискання, який власник аксесуара зможе змінити регулюванням приводу клавіш.



Зображення з патентної заявки Apple

Ще один патент компанії передбачає реалізацію тактильного зворотного зв'язку за технологією, заснованою на опорі механізму пропорційно до сили натискання на ковпачок клавіші. Імовірну дату анонса і ціну оригінальної клавіатури розробники не повідомляють.