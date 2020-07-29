Компанія Apple планує розробити оригінальні навушники – це гібридна аудіосистема, заснована на принципі провідності звуку через кістки черепа.

Про це сказано у патентній заявці Apple, передає видання macrumors.com.

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Ця технологія дає змогу почути музику без традиційних навушників, а через вібрації певними точками черепа.

Технологія на ринку не нова. Періодично різні виробники намагаються випустити схожі пристрої. До прикладу, у 2017 році на виставці IFA презентували фітнес-браслет, через який можна дзвонити та спілкуватись, просто приклавши палець до скроні.

Унікальна технологія на IFA 2017: відео

Однак, ця технологія має недолік – погана передача звуку. Кісткова провідність забезпечує хорошу передачу басів, але з високими частотами існують проблеми.

Що пропонує Apple

Запатентована Apple система кісткової провідності звуку відрізняється незвичайним підходом. Ця технологія поєднує кісткову провідність зі звичайною передачею звуку по повітрю. Тож це мало би виправити недоліки зі звуком.

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При цьому можна буде фільтрувати аудіосигнал і розподіляти на три категорії, відповідні низьким, середнім і високим частотам. Комбінований сигнал низьких і середніх частот буде передаватися через череп користувача, а високочастотний компонент буде відтворюватися звичним чином.

Новий патент Apple / macrumors.com