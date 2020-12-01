Управління з патентів і товарних знаків США опублікувало заявку Apple. Вона пов'язана з AirPods наступного покоління і майбутньою моделлю накладних навушників з підтримкою нового датчика для біозахисту.

Нові навушники отримають кілька різних датчиків для розпізнавання користувача. Пристрої зможуть визначити власника за допомогою голосових команд або жестів. Ці сенсори можуть бути використані для біоаутентифікації, пише Gizmochina.

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Що відомо

У патенті описана технологія, яка зможе вловлювати звуки, відтворені щелепою і мовою, нечутні під час розмови. На одному з зображень заявки демонструється AR/VR-гарнітура, а це означає, що вона може отримати нові датчики.



Новий патент Apple стосується біозахисту для навушників / Зображення patentlyapple

Запатентована схема біозахисту і пов'язаний з нею процесор може використовуватися для зберігання шаблонів голосу користувача. Зразки можуть зберігатися локально в навушниках для навчання алгоритмів системи розпізнавання голосових команд.

Ця функція цікава з точки зору безпеки, оскільки гіпотетично завдяки такому методу захисту крадіжка навушників AirPods стане марною.