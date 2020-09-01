Apple заплатить користувачам 10 мільйонів доларів через проблеми з навушниками
Кілька років тому користувачі подали колективний позов проти компанії Apple. Їх обурив той факт, що реклама навушників Powerbeats 2 вводила їх в оману та не відповідала дійсності.
Тільки через три роки компанія Apple таки пішла на поступки користувачам, передає Macrumors.
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Позов користувачі подали в 2017 році. Спочатку його подали лише 2 користувачі, але згодом до них приєдналися інші обурені власники навушників Powerbeats 2.
Що обурило
Користувачам не сподобалася реклама цих навушників. Тоді їм обіцяли стійкість до поту, вологи і хорошу довговічність. Насправді ж навушники мали дефект, у зв'язку з чим перестали тримати заряд через деякий час використання.
При цьому компанія відмовилась замінити чи хоча б ремонтували навушники, навіть при наявності гарантії.
Компанія досі не визнає свою провину. Але таки погодилася виплатити 9,75 мільйонів доларів компенсації (вона включає гонорари адвокатів і адміністративних витрат).
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Остаточна сума компенсації буде залежати від кількості позивачів. За попередніми розрахунками, позивачі отримають максимально по 189 доларів. Але перед тим вони повинні надати документальне підтвердження покупки і ремонту навушників.