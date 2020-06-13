Apple зареєструвала 9 нових iPhone: що про них відомо
Компанія Apple зареєструвала одразу кілька нових продуктів у базі даних Євразійської економічної комісії (EЕК). Це 9 нових iPhone, а також нова модель iMac.
Як передає 9to5mac, у повідомленні також є інформація, що всі iPhone працюють під управлінням iOS 13, щоправда, не виключено, що з часом дані оновлять і додадуть підтримку iOS 14.
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Що відомо
Це дев'ять iPhone, які згадані під модельними номерами:
- A2176,
- A2172,
- A2341,
- A2342,
- A2399,
- A2403,
- A2407,
- A2408,
- A2411.
Найімовірніше йдеться про моделі, які компанія має представити восени 2020 року. Як відомо, Apple готується презентувати 4 моделі нових смартфонів. Тож ймовірно, це різні конфігурації саме цих нових iPhone 2020.
Нові моделі Apple / 9to5mac.com
За чутками, восени корпорація має представити iPhone з діагоналлю 5,4 та 6,1 дюйма, які отримають подвійну основну камеру. Ще дві моделі, які можуть отримати назву iPhone 12 Pro, будуть оснащені потрійною камерою зі сканером Lidar і дисплеями діагоналлю 6,1 і 6,7 дюймів. Усі моделі мали би мати підтримку мережі 5G.
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Також компанія зареєструвала нову модель ПК під номером A2330. Пристрій працює під управлінням операційної системи macOS 10.15.
Коли побачимо
Нову лінійку iPhone Apple традиційно анонсує у вересні. Однак, через ситуацію з коронавірусом презентацію, ймовірно, перенесуть на жовтень або листопад. Офіційної інформації поки немає.
Що стосується нового iMac, то він дебютувати наприкінці червня на онлайн-конференції WWDC 2020.