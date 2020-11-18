Компанія Apple знизить комісію в App Store з 30% до 15% для компаній з виручкою менше ніж 1 мільйон доларів в рік. Нове правило почне діяти з 1 січня 2021 року.

Apple пішла на цей крок у рамках підтримки малого бізнесу, повідомляє CNBC. Для участі у програмі App Store Small Business Program розробникам потрібно буде подати відповідну заявку.

Цікаво Гра Fortnite таки буде доступна на пристроях Apple

App Store Small Business Program

Поки додаткової інформації про програму немає – Apple обіцяє опублікувати її у грудні. На той час компанія вивчить виручку розробників за 2020 рік і визначить вимоги, яким повинні відповідати потенційні учасники програми.

У Apple будуть враховувати виручку розробників за 2020 рік, а згодом, судячи з усього, за календарний рік, що передує моменту розрахунку комісії. У разі, якщо компанія-власник додатка подолає поріг в 1 мільйон доларів на рік, вона буде автоматично виключена з програми, а комісія знову складе стандартні 30%. Пізніше розробник може бути відновлений у програмі, якщо виручка за попередній календарний рік знову впаде до значень менше 1 мільйона доларів.

Що кажуть у Apple

У компанії запевняють, що зміни торкнуться переважної більшості розробників з більш ніж 28 мільйонів видавців додатків, які зареєстровані на платформі. Однак їхню точну кількість Apple не розкриває, як і не розкриває, яку частину доходів вона втратить через зниження комісії.

Разом з тим, за даними CNBC, App Store – однин з ключових напрямків діяльності компанії, а у минулому році виручка від платформи досягала 50 мільярдів доларів. Попри це, вплив на фінансові показники Apple може бути мінімальним, оскільки з найприбутковіших додатків компанія буде як і раніше стягувати стандартні 30%.

До теми Коаліція проти Apple: більше 400 розробників хочуть приєднатися

Питання комісії з App Store

Видавці ігор та додатків ведуть постійну боротьбу з Apple через надто суворі правил майданчика і високу комісії, як вважають розробники.