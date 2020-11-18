Пішла на поступки: Apple знизить комісію в App Store для невеликих компаній
Компанія Apple знизить комісію в App Store з 30% до 15% для компаній з виручкою менше ніж 1 мільйон доларів в рік. Нове правило почне діяти з 1 січня 2021 року.
Apple пішла на цей крок у рамках підтримки малого бізнесу, повідомляє CNBC. Для участі у програмі App Store Small Business Program розробникам потрібно буде подати відповідну заявку.
Цікаво Гра Fortnite таки буде доступна на пристроях Apple
App Store Small Business Program
Поки додаткової інформації про програму немає – Apple обіцяє опублікувати її у грудні. На той час компанія вивчить виручку розробників за 2020 рік і визначить вимоги, яким повинні відповідати потенційні учасники програми.
У Apple будуть враховувати виручку розробників за 2020 рік, а згодом, судячи з усього, за календарний рік, що передує моменту розрахунку комісії. У разі, якщо компанія-власник додатка подолає поріг в 1 мільйон доларів на рік, вона буде автоматично виключена з програми, а комісія знову складе стандартні 30%. Пізніше розробник може бути відновлений у програмі, якщо виручка за попередній календарний рік знову впаде до значень менше 1 мільйона доларів.
Що кажуть у Apple
У компанії запевняють, що зміни торкнуться переважної більшості розробників з більш ніж 28 мільйонів видавців додатків, які зареєстровані на платформі. Однак їхню точну кількість Apple не розкриває, як і не розкриває, яку частину доходів вона втратить через зниження комісії.
Разом з тим, за даними CNBC, App Store – однин з ключових напрямків діяльності компанії, а у минулому році виручка від платформи досягала 50 мільярдів доларів. Попри це, вплив на фінансові показники Apple може бути мінімальним, оскільки з найприбутковіших додатків компанія буде як і раніше стягувати стандартні 30%.
До теми Коаліція проти Apple: більше 400 розробників хочуть приєднатися
Питання комісії з App Store
Видавці ігор та додатків ведуть постійну боротьбу з Apple через надто суворі правил майданчика і високу комісії, як вважають розробники.
- У серпні 2020 року компанія видалила з App Store гру Fortnite студії Epic Games за обхід методів платежу магазину додатків через що остання подала на Apple до суду.
- Наразі конфлікт між ними розглядається у федеральному суді штату Каліфорнія. А музичний стрімінговий сервіс Spotify оголосив про свої претензії ще у 2015 році, обурившись високій комісії і запропонувавши своїм користувачам відмовитися від підписки через App Store.
- У вересні 2020 року Epic, Spotify, Match Group (власник соцмережі Tinder) та інші об'єдналися в коаліцію Coalition for App Fairness, сподіваючись таким чином вплинути на Apple і власників інших магазинів додатків.
Поділитися новиною