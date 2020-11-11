У вівторок, 10 листопада Apple представила свій перший процесор для Mac – M1 на архітектурі Arm. Відразу ж після презентації перші MacBook на новому чіпі з'явилися на сайті магазина Apple.

У США й низці інших країн передзамовлення стартували вже 11 листопада, а продажі розпочнуться 16 листопада, повідомляє 24 канал.

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Apple зняла з продажів деякі моделі MacBook

Попри появу нових моделей, з продажу поки не прибрали версії MacBook на чіпах Intel. Але це актуально не для всіх пристроїв. Нові MacBook Air відтепер офіційно продаються тільки на M1.



Новий MacBook Air на чіпі М-1

13-дюймовий MacBook Pro поки що можна придбати у тому числі на процесорі Intel, але з асортименту зникли версії з двома портами USB-C.

До речі, MacBook Pro на чіпі M1 поки пропонується лише у версії з двома портами USB-C. Детальніше дізнатися про новинки листопадової презентації можна у нашому матеріалі.