Як відомо, пристрої Apple чи не найбільше цінують за якість зйомки відео. Багато блогерів запевняють, що якість відеоконтенту на iPhone не має рівних серед інших смартфонів.

Тож не дивно, що Apple теж робить акцент на відеозйомці, рекламуючи новий флагман iPhone 11 Pro. Саме на цей смартфон зняли цілий фільм. Це короткометражне кіно, повністю зняте у вертикальному режимі.

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Цей короткометражний фільм отримав назву The Stunt Double, він триває 9 хвилин і розказує історію світового кіно.

Режисером став лауреат премії Оскар Демієн Шазелл, він відомий роботою над такими фільмами як "Перша людина", "Ла-Ла Ленд" і "Одержимість".

"Подивіться на переосмислення класичних жанрів: від бойовиків до німого кіно, від шпигунських фільмів до вестернів, модернізуючи магію кіно, яку ми знаємо і любимо", – прокоментували ролик в Apple.

Також компанія випустила відео, на якому можна подивитись бекстейдж зйомок. Там можна побачити, що Шазелл використовує різні функції iPhone 11 Pro.

Фільм The Stunt Double, зняний на iPhone 11 Pro: відео