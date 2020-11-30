Якщо ви стежити за презентаціями Apple, то знаєте як багато акценту компанія робить на захисті навколишнього середовища. Саме тому, казав виробник, вони не додали в комплект iPhone 12 зарядний пристрій і навушники.

Однак, у Великобританії кажуть, що турбота про захист навколишнього середовища, що демонструє Apple, – неефективна, повідомляє Mydrivers.

Цікаво Скільки заробляють працівники американських стартапів: зарплати у цифрах

Що не так

Британський парламентський комітет з екологічного аудиту представив результати дослідження, де сказано, що технологічні компанії, зокрема Apple і Amazon, зробили нові продукти більш економічними, збільшивши складність обслуговування продуктів та визначивши високі збори за обслуговування.

Саме через ці фактори збільшується утворення електронних відходів, а відтак суперечать заявам компанії про захист навколишнього середовища.

Реакція Apple

Одразу після публікації дослідження в Apple зробили заяву, де кажуть, що в компанії "здивовані і розчаровані" звітом британського регулятора. Apple вважає, що дослідження зовсім не відображає зусилля компанії по збереженню ресурсів і захисту нашої планети.

Може зацікавити Джерела назвали собівартість iPhone 12

Також в Apple кажуть, що нині у покупців є більше можливості для продажу, переробки та виконання безпечного і якісного ремонту девайсів. Крім того, в компанії знову нагадати, що у нових девайсах Apple використали перероблені матеріали.