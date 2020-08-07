Apple випустила оновлення операційної системи iOS 13.6. Там з'явилася цікава функція, яка дає змогу використовувати iPhone як безконтактний ключ для авто. Головна умова – наявність NFC.

Користувачі iPhone вже можуть оновитись до цієї версії, передає 24 канал.

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Як працює нова опція

Система працює через додаток Wallet. Додатково буде потрібен фірмовий мобільний клієнт виробника автомобіля. Особливістю функції стало й те, що власник машини може передавати доступ іншим членам сім'ї.

Також оновлення iOS 13.6 містить нову категорію симптомів у додатку Health. Крім того, апдейт включає виправлення деяких помилок та вдосконалення окремих функцій.

CarKey дозволить відкривати авто за допомогою NFC

Схоже, що зараз Apple активно працює з декількома виробниками автомобілів для подальшої інтеграції CarKey. Схоже, що нова можливість активації транспортного засобу без фізичного ключа з'явиться після виходу фінальної версії iOS 13.4.