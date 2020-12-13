Компанія Lumi, яка є партнером Xiaomi, представила розумний світильник Aqara Smart Night Light. Особливістю пристрою стала відсутність підключення до розетки, а також автономність – до 240 днів роботи від батарейок формату АА.

Продумана ергономіка світильника, який виробник позиціонує як нічник, дозволяє кріпити його на будь-які металеві поверхні за допомогою вбудованого магніту, повідомляє iGeekPhone.

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Особливості Aqara Smart Night Light

За заявою виробника, ґаджет здатний пропрацювати до 8 місяців від одного заряду. Встановлені у корпусі енергоефективні світлодіоди випромінюють колір "теплої" температури в 3200 К. Номінальне споживання струму складає лише 0,06 Вт. Живиться світильник від батарейок або акумуляторів формату АА.

Світильник Aqara Smart Night Light, відео:

Розміри пристрою становлять 175х35,3х34,2 міліметра. Примітно, що у корпус Aqara вмонтований датчик, який спрацьовує при виявленні людини на відстані до 5-6 метрів і амплітуді 120° і 30° по горизонталі і вертикалі. А в темний час доби нічник вмикається автоматично.

Ціна

Вартість нічника Aqara становить 7,49 долара (≈223 гривні).