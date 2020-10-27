Чутки: Apple працює над AR-окулярами з панелями Sony microLED
Очільник дослідницької компанії DisplaySearch Росс Янг розповів у своєму твіттері, що чув від кількох джерел про розробку Apple окулярів доповненої реальності. Такі чутки гляють інтернетом вже давно, однак Янг розповів про цікаві деталі, які проливають світло на те, якими можуть бути AR-окуляри від Apple.
Що нового відомо ро AR-окуляри Apple
Пристрій нібито використовує microLED-панелі виробництва Sony діагоналлю 0,5 дюйма і роздільною здатністю 1280х960 точок, розповідає Янг.
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- Варто наголосити, що технологія microLED зберігає переваги OLED, але не схильна до вигоряння і видає велику яскравість.
Що ще відомо про окуляри доповненої реальності від Apple
- Передбачається, що пристрій від Apple надасть змогу в режимі доповненої реальності взаємодіяти з навігацією, іграми і призначеним для користувача інтерфейсом.
- Раніше повідомлялося, що Apple Glass можуть бути оснащені датчиком LiDAR, встановленим в лінійці останніх ґаджетів компанії.
- Також неодноразово з'являлася інформація про те, що презентація ґаджета запланована на першу половину 2022 року
- Щодо ціни то ґаджету пророкують лише ціну розробки в 500 доларів.
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