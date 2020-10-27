Очільник дослідницької компанії DisplaySearch Росс Янг розповів у своєму твіттері, що чув від кількох джерел про розробку Apple окулярів доповненої реальності. Такі чутки гляють інтернетом вже давно, однак Янг розповів про цікаві деталі, які проливають світло на те, якими можуть бути AR-окуляри від Apple.

Що нового відомо ро AR-окуляри Apple Пристрій нібито використовує microLED-панелі виробництва Sony діагоналлю 0,5 дюйма і роздільною здатністю 1280х960 точок, розповідає Янг. Не пропустіть Перші власники iPhone 12 скаржаться на порізи від смартфона We have heard from multiple sources that Apple is pursuing AR/VR glasses using Sony microOLEDs. 0.5", 1280x960 resolution, 1H'22 intro. Thoughts? — Ross Young (@DSCCRoss) October 22, 2020 Варто наголосити, що технологія microLED зберігає переваги OLED, але не схильна до вигоряння і видає велику яскравість. Що ще відомо про окуляри доповненої реальності від Apple Передбачається, що пристрій від Apple надасть змогу в режимі доповненої реальності взаємодіяти з навігацією, іграми і призначеним для користувача інтерфейсом.

Раніше повідомлялося, що Apple Glass можуть бути оснащені датчиком LiDAR, встановленим в лінійці останніх ґаджетів компанії.

Також неодноразово з'являлася інформація про те, що презентація ґаджета запланована на першу половину 2022 року

Щодо ціни то ґаджету пророкують лише ціну розробки в 500 доларів.