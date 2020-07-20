Арабська "Надія" успішно стартувала на Марс: деталі про місію та видовищні відео
Об'єднані Арабські Емірати вперше в арабському світі 20 липня успішно запустили зонд Hope ("Надія") на Марс. Дослідницький апарат повинен пролетіти майже 500 мільйонів кілометрів та прибути на "червону планету" у першому кварталі 2021 року.
ОАЕ успішно запустили на Марс дослідницький зонд
Як і було заплановано, ракета Mitsubishi вивела арабський зонд на орбіту, стартувавши з японського космічного центру Танегасіма, пише 24 канал.
Передісторія Перша арабська місія на Марс полетить у космос 20 липня
"Надія" (англійською Hope, арабською "Аль-Амаль") стане першим зондом, що надасть повну картину атмосфери Марса разом з усіма її прошарками. На орбіті він пробуде марсіанський рік – приблизно два земних.
Зонд розробили в Космічному центрі Мухаммеда бен Рашида в Дубаї спільно з лабораторією атмосферної та космічної фізики університету Колорадо в США.
Працюватиме Hope цілодобово. Оснащений він трьома пристроями для збору інформації у видимому, інфрачервоному й ультрафіолетовому діапазонах – так Марс ще не досліджував ніхто. Це такі пристрої:
- Камера великої роздільної здатності Emirates eXploration Imager (EXI) для аналізу марсіанського пилу й озону;
- Вимірювач Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS) для визначення рівня кисню й водню;
- Спектрометр Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) для аналізу атмосфери в ультрафіолеті.
А досягнути четвертої планети від Сонця зонд має на початку 2021 року до 50-річчя утворення ОАЕ.
Чому ОАЕ хочуть у космос?Влада Об'єднаних Арабських Еміратів прямо заявляє: мовиться не про космос, а про економіку.
ОАЕ – третя найбагатша країна світу за ВВП на душу населення після Люксембургу й Катару. Тож чому б і не космос? Адже це чудовий засіб для реалізації масштабніших цілей – "створення великої різкої зміни в системі, яка поєднує науку й техніку в економіці ОАЕ" (як заявив керівник місії "Надія" Омран Шараф).
До цієї зміни, утім, за підрахунками вчених, ще чекати 10 – 15 років.
До слова "Повітряний старт" може стати національною ідеєю України, – віцепрем'єр Уруський
Перша арабська місія на Марс полетіла: дивіться відео Al Arabiya та The Natiomal
Коротко про космічні місії на Марс від США, Китаю і Росії
- Окрім ОАЕ, місії на Марс планують невдовзі запустити США (Perseverance – "Наполегливість") та Китай (Tianwen-1 – "Питання до неба"). Американці акцентуватимуть увагу на дослідженні поверхні планети, а китайці – на надрах. Кліматичні дослідження відтепер – за арабами.
- Росіяни наразі у "марсіанській" гонитві космічних технологій участі фактично не беруть. У травні 2020 року глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Росія "не може собі дозволити всілякі забаганки". Але на щодо Місяця у РФ міркують та планують на 2021 рік втілення програми "Луна-25".