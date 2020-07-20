Об'єднані Арабські Емірати вперше в арабському світі 20 липня успішно запустили зонд Hope ("Надія") на Марс. Дослідницький апарат повинен пролетіти майже 500 мільйонів кілометрів та прибути на "червону планету" у першому кварталі 2021 року.

ОАЕ успішно запустили на Марс дослідницький зонд

Як і було заплановано, ракета Mitsubishi вивела арабський зонд на орбіту, стартувавши з японського космічного центру Танегасіма, пише 24 канал.

Передісторія Перша арабська місія на Марс полетить у космос 20 липня

"Надія" (англійською Hope, арабською "Аль-Амаль") стане першим зондом, що надасть повну картину атмосфери Марса разом з усіма її прошарками. На орбіті він пробуде марсіанський рік – приблизно два земних.

Зонд розробили в Космічному центрі Мухаммеда бен Рашида в Дубаї спільно з лабораторією атмосферної та космічної фізики університету Колорадо в США.

Працюватиме Hope цілодобово. Оснащений він трьома пристроями для збору інформації у видимому, інфрачервоному й ультрафіолетовому діапазонах – так Марс ще не досліджував ніхто. Це такі пристрої:

Камера великої роздільної здатності Emirates eXploration Imager (EXI) для аналізу марсіанського пилу й озону;

Вимірювач Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS) для визначення рівня кисню й водню;

Спектрометр Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) для аналізу атмосфери в ультрафіолеті.

А досягнути четвертої планети від Сонця зонд має на початку 2021 року до 50-річчя утворення ОАЕ.

Що цікаво, оголосили про початок місії "Надія" рівно 6 років тому – у липні 2014. На той час ОАЕ мали лише два супутники, створених у Південній Кореї, а не мали бодай стратегії розвитку космічних досліджень. Ситуацію змінили тверді наміри та 200 мільйонів доларів.



Тепер ОАЕ – перша арабська космічна держава. У 2019 у космосі побував навіть перший еміратський астронавт Хаза аль-Мурсі.

Чому ОАЕ хочуть у космос? Влада Об'єднаних Арабських Еміратів прямо заявляє: мовиться не про космос, а про економіку.



ОАЕ – третя найбагатша країна світу за ВВП на душу населення після Люксембургу й Катару. Тож чому б і не космос? Адже це чудовий засіб для реалізації масштабніших цілей – "створення великої різкої зміни в системі, яка поєднує науку й техніку в економіці ОАЕ" (як заявив керівник місії "Надія" Омран Шараф).



До цієї зміни, утім, за підрахунками вчених, ще чекати 10 – 15 років.

До слова "Повітряний старт" може стати національною ідеєю України, – віцепрем'єр Уруський

Перша арабська місія на Марс полетіла: дивіться відео Al Arabiya та The Natiomal

The #UAE's #HopeMarsMission says the Hope Probe has successfully separated from the launch vehicle and the first signal from the probe was also successfully received. https://t.co/N4GZ7BPSDT pic.twitter.com/6MDeZSSajn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 19, 2020

Коротко про космічні місії на Марс від США, Китаю і Росії

Окрім ОАЕ, місії на Марс планують невдовзі запустити США (Perseverance – "Наполегливість") та Китай (Tianwen-1 – "Питання до неба"). Американці акцентуватимуть увагу на дослідженні поверхні планети, а китайці – на надрах. Кліматичні дослідження відтепер – за арабами.