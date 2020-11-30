Армія США розпочала дослідження в області нейробіології з метою створення системи, яка дозволить солдатам спілкуватися за допомогою телепатії.

Таким чином сподіваються вплинути на розвиток медичних технологій, що в результаті змінить характер воєн. Про це пише видання c4isrnet.

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Що відомо

Нове дослідження, яке фінансується дослідницьким управлінням армії США, успішно знайшло мозкові сигнали, пов'язані з діями. Використовуючи алгоритм і складну математику, команда змогла визначити ті сигнали, які, спрямовують рух, та сигнали, пов'язані з поведінкою, а потім виокремити їх.

Це не можна вважати читанням думок. Це лише перший, але вельми істотний, крок до розуміння сутності різних сигналів мозку. Як пояснив менеджер програми Хамід Крім, наступним кроком стане декодування інших категорій сигналів мозку. Наприклад стресу та втоми, які мозок видає ще до того, як людина це насправді усвідомлює, даючи тим самим військовим знати, коли слід зробити перерву.

Потенційним використанням технології у майбутньому є тихе спілкування, сказав Крім. Мозок та комп’ютер зможуть спілкуватися в умовах бою, щоб отримувати рекомендації щодо подальших дій та збереження здоров'я.