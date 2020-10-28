Netflix та Ubisoft підписали договір про перенесення ігрового всесвіту Assassin’s Creed на екрани. Акторський склад поки невідомий.

Про наміри стримінгового сервісу Netflix екранізувати всесвіт Assassin's Creed повідомляє Deadline.

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Що відомо

На своїй офіційній Twitter-сторінці Netflix опублікувала короткий тизер з логотипами самої компанії та гри Assassin's Creed. А вже наступним повідомленням оголосили, власне, про саму екранізацію та імена виконавчих продюсерів. Ними стали Джейсон Альтман і Даніель Крейнік з Ubisoft Film & Television.

Пізніше стали відомі деталі. Зокрема, планують одразу три проєкти: серіал з живими акторами, анімаційну адаптацію та аніме за мотивами франшизи. Яка з частин гри послужить основою для сценарію, поки не повідомляють.

Ми раді співпрацювати з Ubisoft і втілити в життя багатий, багатошаровий сюжет, за який так люблять Assassin's Creed,

– сказав Пітер Фрідлендер, віце-президент Netflix.

З моменту свого першого запуску в 2007 році франшиза Assassin's Creed продала понад 155 мільйонів ігор у всьому світі, і стала однією з найбільш продаваних серій в історії відеоігор. Вона була адаптована у вигляді фільму Assassin's Creed 2016 року, головну роль у якому зіграв Майкл Фассбендер.