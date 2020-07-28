У серпні до Землі наблизиться астероїд 2009 PQ1. Його діаметр складає від 80 до 190 метрів (за різними даними), це як велике футбольне поле.

Як сказано на сайті NASA, цей астероїд відноситься до класу Аполлона – це група навколоземних небесних тіл, чиї орбіти перетинають земну орбіту з зовнішнього боку.

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Чи несе загрозу

2009 PQ1 максимально наблизиться до Землі 5 серпня о 19:35 за київським часом. Його швидкість на та й момент сягатиме 13,47 км/с.

Попри чи маленькі габарити, цей астероїд не є небезпечним для нашої планети. Адже під час максимального зближення відстань сягатиме 3,2 мільйони кілометрів. Для порівняння, відстань між Землею та Місяцем приблизно у 8 разів меншою.

Тож очевидно, що хвилюватись точно не варто. Для землян 2009 PQ1 цікавий лише з наукової точки зору для кращого вивчення поведінки подібних астероїдів.

Наступного разу астероїд 2009 PQ1 пролетить повз нашу планету лише у 2137 році.