Вже 8 вересня відбудется максимальне зближення із Землею 36-метровий астероїда 2020 PT4. Астероїд рухається зі швидкістю 12,6 кілометра в секунду, або 45 360 кілометрів на годину.

В NASA не відносять астероїд 2020 PT4 до класу потенційно небезпечних.

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Астероїд вперше помітили 13 серпня цього року. Він належить до групи Аполлона. Один оборот навколо Сонця він робить за 738 земних днів або 2,02 земного року.

Чи варто хвилюватись

Панікувати точно не варто. Астероїд 2020 PT4 наблизиться до Землі на максимально близьку відстань понад 1,8 мільйона кілометрів – це у 4,9 рази більше, ніж відстань між Землею і Місяцем.

Більше того, навіть якщо б цей астероїд зіткнувся із Землею (хоча очевидно, що цього не трапиться), то він всерівно не становив би небезпеки для планети. Його вплив був би схожий на вибух метеорита над Челябінськом в 2013 році.