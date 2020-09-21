Преміальна марка автомобілів Aston Martin вивела геймінг на новий рівень. Тепер шанувальники автоспорту зможуть ганяти улюбленими трасами у цілковитій безпеці, і, що найважливіше, навіть не покидаючи власного будинку.

Для того щоб з вітерцем прокотитися на машині у себе в квартирі, знадобиться всього-на-всього дві речі: простий вентилятор з найближчого магазину техніки і симулятор за "символічну" ціну, повідомляє CurvRS.

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Особливості симулятора

Виробник спорткарів і компанія Curv Racing Simulators разом створили AMR-C01 – напевно, найрозкішніший з можливих ігрових симуляторів. Сидіння від реальної Aston Martin Valkyrie, педалі, мультифункціональне кермо, величезний вигнутий монітор і комп'ютер на базі Intel Core i7 і NVIDIA RTX 2080 – все для того, аби геймери могли сповна зануритися в атмосферу гонок.



Автосимулятор AMR-C01



Симулятор створено у співпраці Aston Martin та Curv Racing Simulators

Стандартна гра AMR-C01 – Assetto Corsa, проте на симуляторі можна запустити й інші популярні тайтли начебто iRacing і rFactor2.

Ціна

Мінімальна вартість пристрою починається від 5,6 мільйона рублів, але заради придбання новинки заможним геймерам доведеться поквапитися: всього обіцяють випустити лише 150 екземплярів.