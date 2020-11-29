Астронавт NASA зняв приголомшливе відео Землі з борту Crew Dragon
Американський астронавт NASA Віктор Гловер зафіксував неймовірні кадри Землі з космосу. На відео видно пухнасті молочні хмари та небесну блакить.
Наразі астронавт перебуває на борту космічного корабля Ілона Маска Crew Dragon-1. Про це Гловер написав на своїй сторінці у твітері.
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Моє перше відео з космосу! Дивлюся на Землю через вікно Dragon Resilience,
– написав Гловер.
Окрім того, астронавт зауважив, що на жаль камера не може передати реальну красу видовища.
За декілька годин відео Гловера отримало приблизно 100 тисяч лайків.
Астронавт NASA зняв приголомшливе відео Землі з борту Crew Dragon: дивіться відео
Що відомо про Dragon Resilience
- 16 листопада 2020 року компанія SpaceX запустила космічний корабель Crew Dragon Resilience.
- На борту перебувають 4 астронавтів: Майкл Хопкінс, Шеннон Уокер, Віктор Гловер та Соїті Ногуті.
- SpaceX Crew Dragon є найсучаснішим транспортом для подорожі людей на Міжнародну космічну станцію.
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