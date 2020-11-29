Американський астронавт NASA Віктор Гловер зафіксував неймовірні кадри Землі з космосу. На відео видно пухнасті молочні хмари та небесну блакить.

Наразі астронавт перебуває на борту космічного корабля Ілона Маска Crew Dragon-1. Про це Гловер написав на своїй сторінці у твітері.

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Моє перше відео з космосу! Дивлюся на Землю через вікно Dragon Resilience,

– написав Гловер.

Окрім того, астронавт зауважив, що на жаль камера не може передати реальну красу видовища.

За декілька годин відео Гловера отримало приблизно 100 тисяч лайків.

Астронавт NASA зняв приголомшливе відео Землі з борту Crew Dragon: дивіться відео

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp — Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020

Що відомо про Dragon Resilience