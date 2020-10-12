У 2024 року відбудеться політ астронавтів на Місяць в рамках програми Artemis. Вартість програми оцінюється в 28 мільярдів доларів. Попри те що до старту ще далеко, NASA вже приступило до тестування скафандрів нового покоління.

Випробування нових скафандрів проводили майбутні астронавти Дрю Фойстел і Дон Петтіт в космічному центрі Джонсона, повідомляє NASA. Це один з перших етапів, що дозволяє попрактикуватися в стрибках, імітуючи умови низької гравітації. Басейн з водою сконструйований таким чином, що здатний змінювати силу тяжіння, а його дно покрито спеціальним складом, що нагадує місячну поверхню.

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В ході випробувань астронавти скористалися різними інструментами, в тому числі поставили американський прапор, як це зробив Базз Олдрін у 1969 році.



Астронавти тренуються в нових скафандрах для висадки на Місяць / Фото NASA

Особливості нового скафандра

За словами представників NASA, це перший скафандр, створений космічним агентством за останні 40 років. Всього планується зробити п'ять захисних костюмів, перший з яких буде готовий до грудня. Він дасть змогу оцінити міцність конструкції. Другий пройде серію випробувань, а третій протестують на Міжнародній космічній станції. Два останніх астронавти одягнуть в 2024 році.

Випробування нового скафандра NASA, відео:

Інженери зазначають, що на них чекає багато роботи. Для астронавтів потрібно створити спеціальну термобілизну, модернізувати портативну систему життєзабезпечення і реалізувати інші цілі, щоб забезпечити всі необхідні умови для безпечного перебування астронавтів на Місяці.

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