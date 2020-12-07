Астронавтка NASA зібрала у космосі перший врожай редиски: історичне відео
Астронавти NASA зібрали у космосі перший в історії урожай редиски. Зібрані овочі згорнули у фольгу і зберігають у холодному середовищі. Заплановано, що космічна редиска прибуде на Землю вже у 2021 році,
Космічну редиску виростила астронавтка Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу Кейт Рубінс. Про це повідомляє NASA.
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Вирощування різноманітних культур допомагає нам визначити, які рослини найкраще розвиваються в умовах мікрогравітації та зможуть забезпечити збалансоване харчування для астронавтів, які перебувають (на Міжнародній космічній станції – 24 канал) під час тривалих місій,
– мовиться у повідомленні.
- Редиска виросла на території Міжнародної космічної станції.
- Усього врожай дозрів в орбітральній лабораторії за 27 днів.
У космосі зібрали перший врожай редиски: дивіться відео
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