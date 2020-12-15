Космічна обсерваторія SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) 25 років збирала унікальні кадри Сонця. НАСА об'єднало їх в один відеоролик.

2 грудня космічному апарату SOHO виповнилось 25 років. Він був запущений у 1995 році та мав пропрацювати лише 2 роки. Завданням пристрою було спостереження за сонячним вітром та викидами корональної маси. Але місія виявилась настільки успішною, що ЄКА і НАСА вже кілька разів продовжували його життя, пише Universe Today.

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Що відомо

У червні 1998 року, місія ледь не завершилася через маневр космічного корабля. Контакт з апаратом втратили. Інженери та наукові групи працювали три місяці, але все ж зуміли знайти SOHO і продовжити його роботу. Всі інструменти витримали екстремальні температури після відключення електроенергії. Це була одна з найдраматичніших операцій з порятунку в космосі і, як пише Universe Today, вона поступалася лише Аполлону 13.

Всього через місяць після того, як апарат повернувся до роботи, всі три його стабілізуючі гіроскопи вийшли з ладу. Але команда розробила нове програмне забезпечення, яке змогло керувати SOHO без допомоги гіроскопів, і космічний корабель знову повноцінно запрацював.

Ось деякі з основних відкриттів SOHO:

Перші зображення конвективної зони зірки і структури сонячних плям під поверхнею.

Найбільш докладні і точні вимірювання температурної структури, внутрішнього обертання і газових потоків всередині Сонця.

Відкриття нових динамічних сонячних явищ, таких як корональні хвилі і сонячні торнадо.

Революція в здатності прогнозувати космічну погоду завдяки повідомленням про збурення, спрямованих на Землю, за три дні.

Моніторинг впливу змін сонячної активності на клімат Землі.

На даних SOHO базуються понад 6000 наукових робіт. А тепер, до 25-річчя апарату, вчені змонтували унікальне відео, де зібрані кадри активності Сонця за чверть століття.