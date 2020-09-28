У Сонячній системі є безліч об'єктів, що привертають увагу астрономів. Крім Марса й Місяця до їх числа входить супутник Сатурна – Енцелад. Європейське космічне агентство поінформувало про створення першої глобальної карти крижаної поверхні далекого космічного тіла.

Енцелад у першу чергу унікальний наявністю геологічної активності, а також багатим водяним шлейфом з потужними крижаними фонтанами в Південній полярній області. Довгий час супутник залишався маловивченим, а зовсім недавно Європейське космічне агентство (ESA) створило його докладну карту в інфрачервоному спектрі, що дозволила розширити наукові знання про загадковий об'єкт.

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Що нового дізналися вчені

Карта була створена після ретельного аналізу даних з космічного корабля Casini, який перебував на орбіті Сатурна в період з 2004 по 2017 рік. За цей час апарат 147 раз пролетів повз Енцелада, з яких 23 – на дуже малих висотах. Візуальний і картографічний спектрометри збирали важливі відомості про температуру і склад поверхні супутника. Після завершення місії дослідницький зонд в ручному режимі скинули на планету, а інформація з його камер стала доступна для широкої громадськості тільки зараз.



Зображення Енцелада у інфрачервоному спектрі / Фото ESA

На зображенні показані п'ять інфрачервоних знімків Енцелада: у верхньому ряду – вид спереду, ззаду і сторона, звернена до Сатурну, в нижньому ряду – Північний і Південний полюси.

Підсумкові повнокольорові зображення отримані шляхом об'єднання трьох ІК-каналів спектрального формувача, представлених червоним, зеленим і синім кольорами. Крім того, були залучені фотографії місії Imaging Science Subsystem, також займається вивченням Енцелада.

За словами дослідників, поверхня супутника переважно складається з льоду, що ускладнює вивчення. В результаті залучили фотометричну корекцію, яка дозволила більше дізнатися про Енцеладі. У майбутньому подібна техніка може застосовуватися і до інших крижаним супутникам, а аналогічне інфрачервоне картування буде виконано місіями Juice і Europa Clipper, метою яких стане спостереження за супутниками Юпітера – Європою і Ганімедом.