Про чорні діри досі відомо дуже мало. Згідно з існуючими теоріями, вони мають величезне гравітаційне притягання. Нещодавно астрономи зафіксували, як чорна діра в буквальному сенсі поїдає зірку, висмоктуючи її матерію.

Зірка AT2019qiz знаходиться в 215 мільйонах світлових років від Землі. У якийсь момент вона виявилася занадто близько до чорної діри, що запустило цілий ланцюжок вражаючих подій, повідомляє 24 канал.

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Спостереження тривають вже шість місяців, протягом яких зірка ставала все яскравішою, а потім різко зникла. Побачити те, що відбувається вкрай складно, але зробити висновки вдалося на основі приливних збоїв, що виникають, коли чорна діра викидає назовні величезну кількість енергії.

Поглинання чорною дірою зірки AT2019qiz, відео:

За словами дослідників, перш ніж повністю зникнути, зірка розривається на тонкі смужки матеріалу, що поглинаються чорною дірою. Додатково повідомляється, що AT2019qiz раніше мала таку ж масу, як Сонце, але за короткий проміжок часу зменшилася в два рази, а чорна діра, що поглинула її виявилася в мільйон разів масивнішою. При цьому швидкість, з якою потоки розпеченого пилу й газу виривалися назовні, склали близько 10 000 км/с.