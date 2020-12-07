Астрономи показали знімок фотосфери Сонця, на якому видно темну пляму. На сьогоднішній день це найчіткіше фото поверхні зірки.

Астрономи опублікували найчіткіше з досі зроблених зображення сонячної плями, отримане наземним сонячним телескопом DKIST. Про результати повідомляється на сайті обсерваторії.

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Що відомо

Оптичний телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), розташований на Гаваях і оснащений 4,24-метровим головним дзеркалом і системою адаптивної оптики, є найбільшим і досконалим на сьогоднішній день наземним сонячним телескопом. У грудні 2019 року DKIST почав працювати і зміг отримати найдетальніше зображення фотосфери Сонця. Тепер вчені опублікували зображення сонячної плями AR 2757, яке було отримано телескопом в оптичному діапазоні 28 січня 2020 року, на етапі введення в експлуатацію.



Найчіткіше зображення Сонця / Фото nso.edu

Розмір плями оцінюється в 16 тисяч кілометрів, найбільш дрібні структури, які можна розрізнити на зображенні, мають розміри до 20 кілометрів. Сама пляма здається темною через те, що плазма в ній холодніша, ніж в сусідніх областях.