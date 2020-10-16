Астрономи показали найкращі астрофотографії 2020 року – вони вражають
Представники Грінвічської обсерваторії оголосили переможців конкурсу астрофотографії, який проводиться щороку, починаючи з 2009 року.
Цього разу кращою визнали роботу французького фотографа Ніколя Лефоде, (Nicolas Lefaudeux), він отримав головний приз в 10 тисяч фунтів стерлінгів. 24 канал зібрав усі фотографії, які брали участь у конкурсі.
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Переможець
Галактика Андромеди / Фото Ніколя Лефонде
На фото Ніколя Лефоде спеціально розмив краї зображення для того, щоб візуально приблизити галактику Андромеди. Саме це фото визнали абсолютним переможцем конкурсу.
Лідери в інших номінаціях
"Небо" / Фото Томас Каст
"Наше Сонце" / Фото Александри Гарт
"Наш Місяць" / Фото Алана Поула
"Полярне сяйво" / Фото Ніколаса Роммельта
"Планети, комети та астероїди" / Фото Лукаша Суджка
"Люди та космос" / Фото Рафаеля Шмаля
"Зірки та туманності" / Фото Пітера Уорда
"Найкращий дебют" / Фото Бенса Тота
"Найкраще інноваційне фото" / Фото Джулі Хілл
"Юність" / Фото Аліси Фок-Ганг