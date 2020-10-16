Представники Грінвічської обсерваторії оголосили переможців конкурсу астрофотографії, який проводиться щороку, починаючи з 2009 року.

Цього разу кращою визнали роботу французького фотографа Ніколя Лефоде, (Nicolas Lefaudeux), він отримав головний приз в 10 тисяч фунтів стерлінгів. 24 канал зібрав усі фотографії, які брали участь у конкурсі.

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Переможець



Галактика Андромеди / Фото Ніколя Лефонде

На фото Ніколя Лефоде спеціально розмив краї зображення для того, щоб візуально приблизити галактику Андромеди. Саме це фото визнали абсолютним переможцем конкурсу.

Лідери в інших номінаціях



"Небо" / Фото Томас Каст



"Наше Сонце" / Фото Александри Гарт



"Наш Місяць" / Фото Алана Поула



"Полярне сяйво" / Фото Ніколаса Роммельта



"Планети, комети та астероїди" / Фото Лукаша Суджка



"Люди та космос" / Фото Рафаеля Шмаля



"Зірки та туманності" / Фото Пітера Уорда



"Найкращий дебют" / Фото Бенса Тота



"Найкраще інноваційне фото" / Фото Джулі Хілл



"Юність" / Фото Аліси Фок-Ганг