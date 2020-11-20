У 2004 році за допомогою телескопа GALEX астрономи відкрили туманність, яку видно лише в ультрафіолетовому діапазоні. Її назвали Блакитним кільцем. Нещодавно вченим вдалося пояснити утворення цієї туманності.

Пояснення вчених

Дослідники NASA розповідають, що центральною зіркою галактики є TYC 2597-735-1, яку оточує ультрафіолетове кільце. Сама зірка виявилася старою, і термоядерні реакції водню в її надрах вже завершилися. Однак навколо неї знаходиться акреційний диск з падаючої на поверхню речовини. Зазвичай це явище властиве молодим зіркам.

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Зірки Чумацького Шляху можуть перебувати у подвійних системах. Парні зірки, які обертаються навколо один одного, а при досить близькому розташуванні один до одного вони зливаються і одна поглинає іншу. При цьому супутник втрачає свою орбітальну енергію і може викинути енергію з високою швидкістю.

Вчені припустили, що Блакитне кільце з'явилося саме так. Галактику спостерігали за допомогою двох різних спектрографів на великих телескопах. Спостереження підтвердили, що туманність утворена залишками від злиття двох зірок, яке сталося приблизно 5 тисяч років тому.

Таким чином, спостерігати ознаки злиття зірок ще можна. Вчені відзначають, що це перший відомий приклад спостереження об'єднаної зоряної системи на такому етапі.

Утворення галактики Блакитне кільце, пояснення на відео:

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Телескоп GALEX

GALEX використовували у період з 2003 по 2013 рік під керівництвом Лабораторії реактивного руху NASA. Телескоп був розроблений для вивчення історії зореутворення на більшій частині Всесвіту. Місія спостерігала як ближнє УФ-світло (довжини хвиль якого трохи коротші від видимого), так і дальнє УФ-світло. Блакитне кільце випромінює тільки дальнє УФ-світло.