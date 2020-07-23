За допомогою Дуже Великого Телескопа Європейської Південної обсерваторії (VLT ESO) отримано перший в історії знімок молодий сонцеподібної зірки, навколо якої звертаються дві гігантських екзопланети. Прямі фото систем екзопланет вкрай рідкісні, і досі астрономам ніколи не вдавалося прямо спостерігати більше однієї планети, що обертається навколо зірки, схожої на Сонце.

Такі спостереження можуть допомогти зрозуміти, як утворилися і еволюціонували планети Сонячної системи.

Цікаво Фото Сонця з рекордно близької відстані принесли перші відкриття: вражаючі фото

Всього кілька тижнів тому в ESO на телескопі VLT було отримано нове чудове зображення народжується планетної системи. І ось тепер з тим же телескопом і за допомогою того ж приймача отримано перше пряме фото планетної системи у подібної до нашого Сонця зірки TYC 8998-760-1, розташованої приблизно в 300 світлових роках.

"Це відкриття дає нам картину планетної системи, дуже схожою на нашу Сонячну, але знаходиться на набагато більш ранній стадії своєї еволюції", – говорить керівник дослідження Олександр Бон (Alexander Bohn) з Лейденського університету в Нідерландах.

Чому це важливо

Прямі фото двох або більше екзопланет у одній і тій же системі – дуже рідкісне досягнення. На сьогодні спостерігалися дві таких системи з материнськими зірками, дуже несхожими на Сонце. Нове зображення, отримане на телескопі VLT ESO, – це перший прямий знімок більш ніж однієї екзопланети у сонцеподібної зірки. VLT був і першим телескопом, на якому ще у 2004 році було отримано найперше пряме зображення екзопланети – коричневого карлика.



Фото двох планет в одній системі подібній до нашого Сонця

На новому фото планети видно у вигляді двох яскравих точок на деякій відстані від материнської зірки, яка розташована у верхньому лівому кутку кадра. Отримавши кілька знімків в різні моменти часу, група змогла відрізнити планети від зірок поля. Газові гіганти обертаються навколо своєї материнської зірки на відстанях приблизно 160 і 320 астрономічних одиниць (відстаней від Землі до Сонця).

Група Бона отримала зображення цієї планетної системи в ході пошуків молодих гігантських планет у зірок, схожих на Сонце, але набагато молодша за нього. Вік розташованої в південному сузір'ї Мухи зірки TYC 8998-760-1 – всього 17 мільйонів років. За словами Бона, ця зірка є "дуже молодою копією нашого Сонця".

Як вдалося отримати знімки

Можливо, ключовим фактором, що дозволив отримати ці фото, стали унікальні можливості приймача SPHERE, змонтованого на телескопі ESO VLT, який встановлений в чилійській пустелі Атакама. Камера SPHERE блокує світло від материнської зірки за допомогою інструменту коронографу. Цей пристрій дозволяє розрізнити поруч із зіркою набагато слабші планети.

Старі планети, такі, як планети Сонячної системи, дуже холодні, щоб їх можна було зареєструвати таким методом, але молоді планети гарячі і тому яскравіші в інфрачервоних променях. Зробивши протягом минулого року кілька знімків і, крім того, використавши більш старі дані, аж до отриманих у 2017 році, дослідники підтвердили, що спостерігали дві планети.