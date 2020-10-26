За словами вчених, через чотири мільярди років Чумацький Шлях зіллється з галактикою Андромеда. Людство ще встигне підготуватися до цієї події, а поки астрономи показали, як велика галактика поглинає свою сусідку, засмоктуючи її зірки й планети.

Нещодавно була опублікована фотографія, зроблена орбітальним телескопом "Габбл". Йому вдалося зняти, як зірки галактики NGC 2799 в буквальному сенсі засмоктуються всередину її сусідкою NGC 2798, повідомляє 24 канал.

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Подія галактиного масштабу

На фото не важко здогадатися, що перша галактика знаходиться зліва, а друга – праворуч на зображенні. Астрономи стверджують, що злиття у початковій стадії, а значить, найцікавіше ще попереду.



Галактика NGC 2799 повільно поглинає галактику NGC 2798

За словами дослідників, об'єднання галактик необов'язково загрожує тотальним руйнуванням. Насправді планети й зірки розташовані одні від одних занадто далеко, тому багато космічних тіл можуть навіть не відчути ніяких змін. А от подивитися на це з великої відстані виходить нечасто.