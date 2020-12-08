Дослідники за допомогою космічного телескопа Габбл зафіксували аномально швидку втрату світіння планетарної туманності Скат, що вважається наймолодшим об'єктом такого роду. Передбачається, що це пов'язано із завершенням гелієвого спалаху на центральній зірці туманності.

Суть дослідження та спостереження астрономи виклали на офіційному сайті обсерваторії.

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Про туманність Скат

Зірки з масою від 0,8 до 8 мас Сонця у кінці свого існування спочатку перетворюються в гіганта або надгіганта та зрештою перетворюються у білі карлики. На цьому етапі з зовнішніх оболонок зірки утворюється планетарна туманність – яка живе до 20 000 років. Часто це красивий і своєрідний за формою об'єкт. Вивчення подібних туманностей допомагає вченим зрозуміти як саме вони формуються, а також яку роль відіграють у збагаченні міжзоряного середовища елементами важчими від водню і гелію.

Туманність Скат Hen3-1357 вважається наймолодшою ​​планетарною туманністю серед відомих. Вона стала доступна для спостережень лише в 1989 році, коли створилися умови для інтенсивної іонізації газу ультрафіолетовим випромінюванням центральної зірки, яка поступово перетворюється на білого карлика. Туманність перебуває на відстані 18 тисяч світлових років від Сонця, а швидкість її розширення на даний момент оцінюється у 8,4 кілометра в секунду.

Деталі дослідження

Група астрономів на чолі з Брюсом Баликом з Вашингтонського університету опублікувала результати аналізу знімків туманності, отриманих космічним телескопом Габбл у 1996, 2000 і 2016 роках. Вчені хотіли зрозуміти як змінилася структура і яскравість туманності за останні двадцять років.

Виявилося, що за цей період туманність сильно потьмяніла і змінила форму: практично повністю зникли яскраві газові структури біля центру туманності і два виступи по її краях.

Чому туманність втрачає світіння

Вчені прийшли до висновку, що на початку 1980-х років на центральній зірці туманності почався гелієвий спалах, який призвів до нагріву центральної зірки до 60 тисяч кельвінів до 2002 року. Саме це й стало причиною інтенсивної іонізації газу.

Галактика Скат втрачає світіння

З часом спалах припинився і центральна зірка почала знижувати температуру. Наразі в туманності процес рекомбінації переважає над процесом іонізації газу, що й впливає на падіння яскравості об'єкта. Якщо через кілька десятиліть спалах повториться, то інтенсивність світіння газу знову збільшиться.

Галактика Скат Hen3-1357, відео: