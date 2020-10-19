Місяць тому у мережі опублікували результати досліджень атмосфери Венери – тоді вчені виявили токсичний газ фосфін, який натякає на присутність живих організмів. Нещодавно астрономи провели ще одне дослідження – і відкрили іншу хімічну сполуку, яка також свідчить на користь раніше висунутої теорії "населеності" найгарячішою планети у Сонячній системі.

Згідно зі статтею Аріджіти Манни з Міднапурского коледжу в Західній Бенгалії, за допомогою методу спектроскопії дослідникам вдалося виявити в атмосфері Венери гліцин. Ця найпростіша амінокислота була однією з перших органічних молекул, що з'явилися на Землі. Гліцин важливий для вироблення білків та інших біологічних сполук.

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У астрофізиці, хімічній фізиці і біофізиці способи синтезу найпростішої амінокислоти гліцин з простих молекул мають велике значення для хімічної еволюції і походження життя,

– зазначає автор дослідження.

За словами вчених, відкриття може свідчити про існування ранніх форм життя на Венері. Передбачається, що умови в верхніх шарах атмосфери планети значно відрізняються від суворого клімату на її поверхні і допускають існування мікроорганізмів, які, згідно з новою теорії, зараз переживають майже той же біологічний процес, що і Земля мільярди років тому.

Таким чином, це вже друга ознака життя на планеті, знайдений за останній час.

В середині вересня астрономи повідомили, що у верхніх шарах атмосфери Венери були виявлені сліди фосфіну. Ця сполука серед іншого є продуктом життєдіяльності живих організмів, принаймні в такій концентрації, в якій він присутній в атмосфері планети.