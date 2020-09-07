За роки роботи космічний телескоп "Габбл" зробив безліч важливих відкриттів. Нещодавно він зробив унікальне фото: на ньому зображена довга стрічка, що тягнеться на відстань 60 світлових років і являє собою залишки наднової.

В кінці свого життєвого циклу багато зірок перетворюються в наднові. Це неминуче веде до масштабного вибуху, відгомони якого поширюються на мільйони світлових років, розповідає NASA.

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На зображенні, зробленому орбітальним телескопом "Габбл", можна розглянути останки наднової. Ймовірно вона вибухнула 10-20 тисяч років тому в північній частині сузір'ї Лебедя.

Фрагмент вибухової хвилі, відображений на фото, виглядає як велика стрічка, розташована на відстані 2400 світлових років від Землі. NASA повідомляє, що вона покриває відстань в 36 разів більшу, ніж займає повний Місяць на небі.



Стрічка зі сліду наднової

На думку астрономів, зірка була в 20 разів більша за Сонце, а за тисячі років, що сталися після вибуху наднової, викинутий матеріал високої і низької щільності рознісся на 60 світлових років.

Дослідники розповідають, що речовина, яка вирвалася в міжзоряний простір, змішана з газами й пилом, призвела до появи такого незвичайного явища, зображеного на знімку.