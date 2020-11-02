Супутник Юпітера Іо вже давно викликає інтерес наукової спільноти. Вважається, що він відрізняється підвищеною вулканічною активністю, проте до недавнього часу докази цього були виключно теоретичні. Зовсім недавно астрономи змогли детально вивчити це питання, з'ясувавши, з чого складається атмосфера супутника.

За словами астрономів, Іо відрізняється дуже тонкою атмосферою в кілька мільярдів разів менш щільною ніж Земна. Що цікаво, саме ця особливість допоможе в майбутньому дослідникам зрозуміти, що відбувається в надрах супутника. Проникнути в таємниці Іо допоміг комплекс радіотелескопів, розташований в чилійській пустелі Атакама (ALMA), повідомляє SlashGear.

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Деталі дослідження

В ході вивчення нових зображень було доведено, що на поверхні Іо знаходиться більше ніж 400 діючих вулканів. Вони вивергають сірчані гази, які надають супутнику відразу ж після замерзання жовто-білий-помаранчево-червоний колір. Оскільки відомо, що в атмосфері Іо переважає газоподібний діоксид сірки, дослідники хочуть з'ясувати, чи стало це причиною вулканічної активності або переходом з твердого стану в газоподібний.

Вулканічна активність на супутнику Юпітера Іо, відео:

Як виявилося, коли супутник знаходиться в тіні Юпітера, сірчистий газ замерзає і конденсується на поверхні. Одночасно з цим через вулканічну активність утворюється діоксид сірки. Астрономам вдалося вперше побачити шлейфи двоокису сірки та оксиду сірки, що піднімаються з вулканів.

Виявилося, що вулкани генерують від 30 до 50 відсотків атмосфери Іо. Також був виявлений хлорид калію, що дозволяє зробити висновок про різне наповнення резервуарів магми всередині супутника.