Туманність Череп відома астрономам вже понад два століття. Довгий час наукова спільнота не могла як слід розглянути зірки, що входять до її складу. І тільки зовсім недавно за допомогою Дуже Великого Телескопа було створено перше кольорове зображення загадкового об'єкта.

Туманність Череп, відома як об'єкт NGC 246, знаходиться від Землі з відривом 1600 світлових років у південному сузір'ї Кита, повідомляє 24 канал.

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Інформація про галактику Череп

Галактика утворилася у момент, коли одна з зірок перетворилася в білого карлика, який тепер знаходиться в самому центрі туманності. Що цікаво, поруч з двома яскравими зірками у центрі знаходиться ще одна – червоний карлик, але його видно тільки при певних умовах.

Зовсім недавно астрономи Європейської південної обсерваторії змогли отримати детальні кольорові зображення NGC 246. Для цього був задіяний інструмент FORS 2 на Дуже Великому Телескопі, що дозволило зробити висновки про розташування об'єктів всередині туманності. Як виявилося, два червоних і білих карлика обертаються навколо один одного, в той час як зовнішні зірки обертаються навколо двох інших на відстані приблизно в 1900 разів більшій, ніж та, що розділяє Землю і Сонце.

Деталі про галактику NGC 246, відео:

За словами дослідників, спостерігаючи за світлом, випромінюваних окремими елементами, можна визначити хімічний і структурний склад туманності. В цьому випадку є можливість зробити висновки про те, багата чи бідна NGC 246 воднем (червоний колір) і киснем (блакитним).