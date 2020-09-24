Компанія Asus провела онлайн-презентацію, на якій показала ультракомпактний ноутбук Asus ZenBook 14 (UM425). Новинка вирізняється компактністю, невеликою вагою та чимали часом автономної роботи.

Новий ZenBook 14 найтонший ноутбук на базі платформи AMD у своєму класі. Попри рекордно малу товщину всього 14,3 мм, цей пристрій пропонує повний набір портів підключення: повнорозмірні роз'єми HDMI і USB Type-A, два високошвидкісні порти USB-C і слот для карти пам'яті microSD, повідомляє 24 канал.

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Варто зазначити, що порти USB-C сумісні з технологією швидкої зарядки. Вони дають змогу підключити до ноутбука до двох зовнішніх моніторів з роздільною здатністю 4K UHD і передавати дані зі швидкістю до 10 Гбіт/с.

Головне про Asus ZenBook 14 (UM425)

товщина металевого корпусу – 14,3 мм, маса – 1,13 кг;

автономність ноутбука – до 22 годин роботи від батареї;

NanoEdge-дисплей із тонкою рамкою який займає 90% площі кришки (яскравість 400 кд/м2);

панель Asus NumberPad на сенсорній панелі зі швидким доступом;

процесор AMD (до моделі Ryzen 7 4700U);

до 16 ГБ оперативної пам’яті;

SSD PCIe і підтримка Wi-Fi 6 (802.11ax).

ZenBook 14 отримав підтримку нової функції Asus USB-C Easy Charge. Це дає змогу заряджати ноутбук від звичайних зарядок з роз'ємом USB-C із сертифікацією Power Delivery. Тобто підійде практично будь-який портативний зарядний пристрій або портативний акумулятор. За бездротові з'єднання відповідають модулі Wi-Fi 6 (802.11ax) і Bluetooth 5.0.

Окремо варто відзначити наявність поворотного кріплення ErgoLift. Завдяки такому рішенню ноутбук дещо піднімається над поверхнею столу при відкиданні кришки, що сприяє зручному набору тексту та покращує циркуляцію повітря під нижньою кришкою ґаджета.



Ноутбук Asus ZenBook 14 (UM425)

Завдяки цифровому блоку Asus NumberPad 2.0 краще працювати з цифрами. Повнорозмірний сенсорний цифровий блок зі світлодіодним підсвічуванням вбудований безпосередньо в тачпад і активується дотиком відповідного значка, що зручно й швидко.

До речі, ноутбук обладнали вбудованою інфрачервоною камерою, яка дає змогу авторизуватися в системі за допомогою функції розпізнавання обличчя Windows Hello.

Дата продажів та ціна в Україні

Модель Asus ZenBook 14 (UM425) очікується в Україні у жовтні за ціною від 27 000 гривень. Придбати ноутбук можна у двох варіантах колірного оформлення: сірому Pine Grey і світло-бузковому Lilac Mist.